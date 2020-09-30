В каких странах учителя зарабатывают больше всего (инфографика)

Четвертого октября отмечают День учителя. Но быть учителем в Украине, увы, не всегда престижно и прибыльно. Поэтому Finance.ua решил выяснить, в каких странах учителей вознаграждают достойными зарплатами. Мы составили рейтинг стран с самыми высокими окладами педагогов.
В 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты исследования зарплат воспитателей и учителей в 37 странах. Указаны годовые суммы, полученные педагогами в течение года, переведенные в американские доллары. Все данные указаны в диапазоне, где нижняя граница – зарплата учителей начальных классов без опыта работы, верхняя – учителей старших классов со стажем более 15 лет.
А как в Украине? Нашего государства в этом рейтинге, к сожалению, нет. Зарплаты украинских педагогов остаются одними из самых низких. Еще в 2019 году тогдашняя министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что к 2023 году минимальный должностной оклад педагогов должен вырасти до 4 прожиточных минимумов.
В июле того же года молодой учитель, который имел надбавку 10% за престижность, а также 20% за проверку тетрадей, получал 5410 грн. Более опытные коллеги, которые, кроме того, имели 30% надбавки за стаж, ежемесячно получали 8182 грн.
По данным Госстата, средняя зарплата работников сферы образования по Украине в январе-августе 2020 года составляла 8806 гривен, в то время как общий показатель среди всех отраслей был на уровне 11 100 гривен.
Если брать зарплаты в разных областях страны, то больше всего педагогам готовы платить в Киеве. В частности, данные work.ua свидетельствуют, что учителям начальных классов в столице в среднем обещают 13 000 гривен, в то время как средний показатель по Украине составляет 10 000 грн, а в Одессе и Днепре – 9000 и 8000 соответственно.
График: work.ua
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