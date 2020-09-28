Причины отказа в регистрации ПРРО

При наличии оснований для отказа в регистрации программного регистратора расчетных операций (ПРРО) фискальный сервер формирует уведомление об отказе в регистрации ПРРО с указанием оснований для такого отказа.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Полтавской области.
В каких случаях могут отказать в регистрации ПРРО:
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