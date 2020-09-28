Причины отказа в регистрации ПРРО

При наличии оснований для отказа в регистрации программного регистратора расчетных операций (ПРРО) фискальный сервер формирует уведомление об отказе в регистрации ПРРО с указанием оснований для такого отказа.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Полтавской области.

В каких случаях могут отказать в регистрации ПРРО:

если автоматизированная проверка выявила несоблюдение общих требований по электронному документообороту (обязательность и/или последовательность подписания электронного документа, несоответствие электронного документа утвержденному формату, незаполнение обязательных реквизитов, недействительность электронных подписей или печатей подписантов заявления о регистрации программных регистраторов расчетных операций и т.д.);

ПРРО с указанным наименованием уже зарегистрирован;

в отношении хозяйственной единицы, указанной в заявлении, субъект хозяйствования не сообщил о таком объекте налогообложения в контролирующий орган или согласно такому сообщению соответствующий объект закрыт ли не эксплуатируется субъектом хозяйствования;

субъект хозяйствования не включен в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

выявлены расхождения данных, указанных в заявлении, с данными учета и регистрации субъекта хозяйствования в контролирующих органах в качестве налогоплательщика.

Справка Finance.ua:

Использование регистраторов расчетных операций станет обязательным с 1 января 2021 года.

Налоговики напомнили о случаях, при которых регистрация регистратора расчетных операций ( РРО ) отменяется.

Почти 400 субъектов хозяйствования в течение месяца воспользовались бесплатными программными решениями от ГНС и зарегистрировали 32,2 тыс. программных регистраторов расчетных операций.

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