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Цена на нефть просела ниже психологической отметки

Цена на нефть просела ниже психологической отметки

Мировые цены на нефть заметно снизились на торгах 2 октября, стоимость эталонной марки Brent впервые за две недели опустилась ниже психологической отметки 40 долларов за баррель.

Аналитик The Price Futures Group Фил Флин и аналитик Oanda Эдвард Мойя назвали MarketWatch две причины снижения цен на нефть:

- опасения по поводу спроса в США: чем он ниже, тем меньше шансов, что цены на нефть будут расти во всем мире;

- карантинные ограничения в Европе из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса (в Чехии, например, хотят ввести чрезвычайное положение): это в целом угнетает экономику, что тоже снижает потребности в нефти.

Как свидетельствуют данные Investing, к 10:13 по киевскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 39,84 доллара за баррель, что на 1,09 доллара (2,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени опустились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,06 доллара (2,74%), до 37,66 доллара за баррель.

По материалам Сегодня
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