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Оживление экономики в последние месяцы улучшило настроения бизнеса - НБУ

Оживление экономики в последние месяцы улучшило настроения бизнеса - НБУ

В сентябре некоторое восстановление внутреннего и внешнего спроса отметили предприятия промышленности и сферы услуг, однако пессимистические настроения пока что сохраняются в секторе строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Фейсбуке со ссылкой на Индекс ожиданий деловой активности за прошлый месяц.

Отмечается, что оживление экономики в последние месяцы улучшило настроения бизнеса. Количество пессимистично и оптимистично настроенных предприятий в Украине постепенно выравнивается. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре снова подрос – до 49,4 пункта. До балансирующей отметки в 50 пунктов уже недалеко, считают аналитики НБУ.

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Отмечается, что улучшение ситуации в сентябре отметили предприятия промышленности и сферы услуг. Их ожидания впервые с начала коронакризиса пересекли нейтральный уровень в 50 пунктов. Зато пессимистические настроения пока сохраняются в секторе строительства. Также ухудшились и настроения в секторе торговли, где обеспокоены снижением торговой маржи и ожидают роста закупочных цен.

В целом предприниматели пока очень осторожны в своих оценках, отмечают в НБУ. Баланс оптимизма и пессимизма достаточно хрупок из-за высокого уровня неопределенности с развитием пандемии.

По материалам УКРИНФОРМ
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