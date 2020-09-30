Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитик

В Украине курс доллара в течение октября может добавить в цене около 65 копеек и перешагнуть психологическую отметку в 29 грн/$.
Об этом рассказал в комментарии изданию Обозреватель аналитик Владимир Мазуренко.
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Главная причина – традиционное сезонное давление, которое начинается осенью вместе с активизацией бизнес-сезона и расходами на импорт энергоресурсов.
“Я сказал бы, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре. Многое будет зависеть от того, как пройдет бюджетный процесс. Скандалы, затягивание рассмотрения документа – все это неприятный для рынка знак”, – рассказывает Мазуренко.
В то же время аналитик Егор Комов уверен, что курс в течение месяца будет колебаться у отметки в 28,5 грн за доллар. То есть девальвация будет, но незначительная.
“Я не вижу сейчас серьезных проблем, которые могли бы привести к ощутимой девальвации гривны. Думаю, что мы будем видеть плавные, свойственные валютному рынку колебания. Однако ни обвала, ни тем более укрепления не будет”, – рассказывает аналитик.
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