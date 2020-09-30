Почему Нацбанк "топит" гривну перед выборами - эксперты

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, стабильность курса национальной валюты, а еще лучше ее укрепление, всегда положительно влияет на симпатии избирателей к действующей власти и наоборот.

Даже если вспомнить последние президентские и парламентские выборы 2019 года (март и июль), то, по данным НБУ, 28 февраля курс гривни был 27 грн/доллар, а 15 марта – 26,7 грн/доллар. В июле он опустился с 26,17 (1 июля) до 26,03 (21 июля, в день выборов), продолжив крепчать и после выборов – 31 июля было 25,08 грн/доллар.

Экономист, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский уверен, что фундаментальных причин для резких колебаний обменного курса как в сторону девальвации, так и в сторону укрепления, на сегодняшний день нет. Тем не менее, за полтора месяца гривна обесценилась, по официальному курсу Нацбанка, на 99 копеек или на 3,6%– с 27,34 до 28,33 грн/доллар.

Олег Пендзин, тем не менее, уверен, что Нацбанк, имея 29 млрд золотовалютных резервов и ежедневный объем торгов валютой на межбанковском рынке в пределах 100 млн долларов, мог с помощью регулярных продаж валюты и не опускать курс ниже 28 грн/доллар.

Виктор Скаршевский отметил, что за последние полгода спрос на валюту сократился больше, чем ее предложение.

“Были опасения, что резко снизится приток валюты от гастарбайтеров (в 2019 году, по данным НБУ, заробитчане обеспечили Украину валютой в сумме 12 млрд долларов), но статистика показывает, что проседание составляет всего минус 5%, – анализирует Виктор Скаршевский. – Невозможность турпоездок в Европу привела к тому, что миллиарды долларов, которые расходовались нашими согражданами за рубежом, остались в Украине и пополнили предложение валюты. С начала 2020 года продажа валюты населением превысила на 1,2 млрд долларов ее покупку”.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua