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На границе с Молдовой задержали банду подрывателей одесских банкоматов

На границе с Молдовой задержали банду подрывателей одесских банкоматов

1 октября в ходе спецоперации полиции и службы безопасности ПриватБанка в Одесской области на границе Украины и Молдовы задержаны пятеро членов банды, которые в конце августа 2020 взорвали и похитили деньги из банкомата ПриватБанка в селе Курисов Одесской области.

У задержанных преступников, которыми оказались пятеро граждан Молдовы 1987-1992 годов рождения, изъяты вещественные доказательства совершенного преступления.

Принимаются меры по установлению причастности банды молдавских подрывников к аналогичным преступлениям на территории страны.

По материалам Finance.UA
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