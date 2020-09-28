Межбанк: клиенты быстро вошли в ритм

Несмотря на эффект первого дня нового отчетного периода – клиенты в этот раз достаточно быстро вошли в обычный деловой ритм на валютном рынке, а доллар подорожал.Из четырех, указанных нами в утреннем прогнозе факторов, работающих против гривны – сегодня основную роль в росте курса доллара сыграли два:
1) активные покупки валюты нерезидентами и банками с иностранным капиталом как под вывод дивидендов, так и для фиксации валютной прибыли после недавних погашений ОВГЗ;
2) наличие на счетах у экспортеров не потраченной еще от возмещения НДС гривны.
За счет первого из этих факторов увеличился спрос на валюту, за счет второго – сократилось предложение. Дефицит валюты пришлось перекрывать Нацбанку за счет интервенции по продаже доллара по 28,35 гривен. И если в самом начале интервенции – котировки регулятора были “потолком” для желаний продавцов и не давали им активно задирать курс выше этой отметки, то к концу дня многие клиенты были готовы покупать доллар и по этой цене. Но многих сдерживало то, что под вечер Нацбанк продавался на условиях ТОМ, что привело к переносу части заявок на покупку валюты клиентами на завтра. Что поделаешь – “не любит” наш рынок подобную форму расчетов.
В конечном итоге, благодаря Нацбанку курс удержался в пределах около 28,35 гривен, но доллар тем не менее за день подорожал с 28,28/28,30 до 28,34/28,355 к концу сессии.
Ход торгов:
В первый час сессии клиенты быстро отошли от влияния фактора вчерашнего завершения отчетного периода и вышли на рынок с достаточно большими объемами покупки валюты. Рост спроса привел к увеличению котировок с утренних 28,28/28,30 гривен за доллар до 28,315/28,335 к 11 часам и до 28,33/28,35 к 12:00. Покупки СИТИбанка спровоцировали рост котировок и Нацбанк вышел с продажей по 28,35.
В самом начале подобная котировка была чуть выше рынка и продавцы закрывали покупателей чуть ниже этого уровня, но после продаж продавцами основных своих сумм – спрос по прежнему несколько превышал предложение и часть клиентов стали брать валюту у НБУ.
В обед котировки оставались на уровне 28,33/28,35 гривен за доллар и продержались в этих пределах почти до конца сессии. НБУ на удивление долго продавал валюту по 28,35 даже на ТОМе, а после его ухода котировки окончательно остановились на отметке 28,34/28,355 к концу сессии.
Главные события 1 октября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,33 / 28,35
евро – 33,30 / 33,32
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1741 / 1,1743
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