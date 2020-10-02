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Tesla уменьшила цену электромобилей Model 3 китайской сборки на 8%

Tesla уменьшила цену электромобилей Model 3 китайской сборки на 8%

На недавней квартальной конференции основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) высказал намеренье сделать электромобили марки как можно более доступными для потребителей. Шагом к достижению этой цели стало снижение цен на машины китайской сборки, которые оснащаются тяговыми аккумуляторами на базе соединения лития и фосфата железа (LFP). Электромобили стали доступнее сразу на 8 %.

Tesla удалось уложиться в график поставок электромобилей китайской сборки, оснащаемых батареями типа LFP, до конца текущего года. Эти батареи не содержат кобальта, а потому должны обходиться дешевле так называемых NMC-батарей. Поставки LFP-батарей для машин китайской сборки осуществляет китайская компания CATL, а в целом Tesla намеревается довести степень локализации собираемых здесь электромобилей Model 3 до 80 %.

Партнёры Tesla в лице Panasonic уже высказывали опасения по поводу низкой ёмкости тяговых батарей типа LFP, но Илон Маск на квартальной конференции заявил, что электромобиль Model 3 на их основе способен проезжать без подзарядки до 480 км. Ещё одним недостатком новых батарей является их более высокая масса — оснащаемый ими электромобиль оказывается на 130 кг тяжелее аналога с NMC-аккумуляторами.

Как сообщает Reuters, на днях предприятие Tesla в Шанхае действительно начало отгружать электромобили Model 3 с LFP-батареями. Стоимость модификации со стандартным запасом хода для китайских потребителей снизилась на 8 % до 249 900 юаней, что по текущему курсу соответствует $36 805. В цене учтена государственная субсидия, выделяемая гражданам КНР на покупку электромобиля. Стоимость машин китайской сборки с увеличенным запасом хода снизилась с 344 050 до 309 900 юаней, что соответствует $46 639. Маск ранее заявлял, что Tesla может наладить экспорт электромобилей китайской сборки до конца текущего года. Это наверняка позволит версиям на базе LFP-батарей проникнуть за пределы китайского рынка.

По материалам 3dnews.ru
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