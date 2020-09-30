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Приложение "Google Фото" получило новый дизайн и продвинутый редактор изображений

Приложение "Google Фото" получило новый дизайн и продвинутый редактор изображений

Разработчики Google представили новую версию популярного приложения “Google Фото”, переделав его интерфейс и добавив продвинутый редактор изображений. Теперь в сервисе доступна новая вкладка с возможностью автоматического улучшения снимков.

В новой версии программы появился специальный раздел “Предложения”, где пользователь может скорректировать настройки фотографии вручную или доверить эту задачу фирменным алгоритмам компании, сообщает AndroidHeadlines.

Предусмотрено изменение уровня контрастности, яркости, а также наложение портретных эффектов. Кроме того, разработчики добавили функцию Color Pop, с помощью которой можно сделать акцент на выбранном участке фотографии – он оставляет ее цветной, в то время как фон становится черно-белым.


Фото: https://www.androidheadlines.com/

Одной из главных фишек нового редактора Google Фото стала функция наложения портретного освещения, которая может применяться даже к снимкам, сделанным в обычном режиме.

Новая версия приложения также получила обновленный дизайн, который, по заявлению разработчиков, стал более интуитивным. В дальнейшем компания пообещала добавить больше функций, которые в первую очередь будут доступны на устройствах Pixel, а потом появятся и на других гаджетах. Обновленная сборка “Google Фото” уже доступна пользователям Android в Google Play. Дату выхода соответствующего апдейта для iOS представители компании не сообщили.

По материалам Телеканал 24
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