В сентябре НБУ продал на межбанке почти $200 млн

В сентябре этого года НБУ на межбанковском валютном рынке суммарно купил $34 млн, а продал $232 млн, следует из данных, опубликованных на сайте Нацбанка. Сальдо, следовательно, составило $198 млн (чистая продажа).

В ушедшем месяце регулятор вел себя на межбанке следующим образом:

с 31 августа по 4 сентября – купил на межбанке $11,5 млн, не продавал ничего;

с 7 по 11 сентября – приобрел $22,5 млн, не продавал ничего;

с 14 по 18 сентября – не покупал ничего, а продал $71 млн;

с 21 по 25 сентября – также не покупал ничего, а продал $160,5 млн.

“Увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров в сентябре на фоне ухудшения аппетита инвесторов к активам развивающихся стран привело к росту спроса на иностранную валюту. Это повлекло незначительное ослабление курса гривны к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составляло $0,2 млрд”, – говорят в НБУ.