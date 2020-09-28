В сентябре НБУ продал на межбанке почти $200 млн

В сентябре этого года НБУ на межбанковском валютном рынке суммарно купил $34 млн, а продал $232 млн, следует из данных, опубликованных на сайте Нацбанка. Сальдо, следовательно, составило $198 млн (чистая продажа).
В ушедшем месяце регулятор вел себя на межбанке следующим образом:
с 31 августа по 4 сентября – купил на межбанке $11,5 млн, не продавал ничего;
с 7 по 11 сентября – приобрел $22,5 млн, не продавал ничего;
с 14 по 18 сентября – не покупал ничего, а продал $71 млн;
с 21 по 25 сентября – также не покупал ничего, а продал $160,5 млн.
“Увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров в сентябре на фоне ухудшения аппетита инвесторов к активам развивающихся стран привело к росту спроса на иностранную валюту. Это повлекло незначительное ослабление курса гривны к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составляло $0,2 млрд”, – говорят в НБУ.
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