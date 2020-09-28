ОВГЗ: Минфин в 4 квартале запланировал 4 аукциона в долларах, 1 в евро и еженедельно в гривнях

Министерство финансов 6 и 20 октября проведет аукционы по размещению 6 и 12-месячных долларовых ОВГЗ, 10 ноября и 15 декабря – долларовых ОВГЗ со сроком погашения 1,2 и 1,1 год соответственно.

Отмечается, что 24 ноября планируют провести аукцион по размещению ОВГЗ в евро – на срок 1 год

“При этом, гривневые гособлигации традиционно будут размещаться по вторникам. Еженедельно Минфин намерен предлагать годовые ОВГЗ, раз в две недели чередовать 3-мес. и 6-мес., 3-летние и 2-летние, а на последнем аукционе каждый месяц выставлять еще и 4-летние бумаги”, – говорится в сообщении.