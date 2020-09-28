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Какие налоги необходимо уплатить ФЛП в IV квартале

Какие налоги необходимо уплатить ФЛП в IV квартале

В 3 квартале ФЛП не имеют освобождения от ЕСВ, а потому нужно платить налоги за все месяцы: июль, август, сентябрь. Однако в Украине продлили до 31 октября карантин, поэтому для предпринимателей это означает продление периода без штрафов и пени.

Об этом сообщает Твой Бухгалтер в Telegram.

Какие налоги уплачиваются до 19 октября:

  • все ФЛП платят ЕСВ за 3 квартал – 3178,12 грн в т. ч: за июль и август по 1039,06 грн, за сентябрь 1100 грн.

До 20.10 уплачивается единый налог за октябрь:

  • 1 группа – до 210,20 грн;
  • 2 группа – до 944,60 грн.

До 9 ноября необходимо сдать:

  • ФЛП 3 группа – декларацию по единому за 9 месяцев;
  • все ФЛП, которые выплачивали доходы физлицам – Отчет 1 ДФ за 3 квартал.

До 19 ноября уплачивается Единый налог:

  • 3 группа – 5% или 3% от доходов за 3 квартал.

В сообщении напоминают, что карантин был продлен до 31 октября 2020г.

Таким образом, период “без штрафов и пени” за налоговые и ЕСВ нарушения продолжается, но остается административная ответственность за несвоевременную:

  • уплату налогов (единого, НДФЛ и других) – от 85 до 170 грн;
  • уплату ЕСВ – от 680 до 1360 грн;
  • подачу отчета ЕСВ – от 510 до 680 грн.

Справка Finance.ua:

  • Плательщики единого налога четвертой группы уплачивают налог ежеквартально в течение 30 календарных дней, наступающих за последним календарным днем налогового квартала.
  • Доходы украинского бюджета на 2021 год спрогнозированы правительством, исходя из 19% увеличения доходов от налога на доходы физических лиц и 21% роста НДС (внутренний и импортный). При этом экономика в номинальном выражении вырастет всего на 13%.

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По материалам Finance.UA
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