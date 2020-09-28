Какие налоги необходимо уплатить ФЛП в IV квартале

В 3 квартале ФЛП не имеют освобождения от ЕСВ, а потому нужно платить налоги за все месяцы: июль, август, сентябрь. Однако в Украине продлили до 31 октября карантин, поэтому для предпринимателей это означает продление периода без штрафов и пени.
Об этом сообщает Твой Бухгалтер в Telegram.
Какие налоги уплачиваются до 19 октября:
До 20.10 уплачивается единый налог за октябрь:
До 9 ноября необходимо сдать:
До 19 ноября уплачивается Единый налог:
В сообщении напоминают, что карантин был продлен до 31 октября 2020г.
Таким образом, период “без штрафов и пени” за налоговые и ЕСВ нарушения продолжается, но остается административная ответственность за несвоевременную:
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