Гетманцев предлагает в бюджете-2021 предусмотреть еще 3 миллиарда на военную технику

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев внес в проекту закона о Государственном бюджете на 2021 поправку с предложением увеличить на 3 млрд грн расходы на переоборудование военной техники.
Как передает Укринформ, об этом политик сообщил в эфире телеканала “Украина 24” при обсуждении катастрофы самолета Ан-26 на Харьковщине.
“Сегодня у нас последний день для подачи поправок к проекту закона о Государственном бюджете на 2021.
Несмотря на эту катастрофу и понимая общее состояние нашей военной техники, за счет экономии средств на содержание органов государственной власти я предлагаю увеличить расходы на переоборудование военной техники на 3 млрд грн в следующем году.
Это один из тех шагов, который должен частично решить эту ситуацию хотя бы в следующем году”, – сказал Гетманцев.
В то же время он выразил мнение, что причину трагедии Ан-26, вероятно, следует искать “не столько в людях и пилотах, а в состоянии военной техники, который есть на сегодня”.
Ведь, по словам парламентария, техника очень старая и требует ремонта и обновления “по любым сторон: как с моральной, так и с технической”.
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