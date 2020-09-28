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Гетманцев предлагает в бюджете-2021 предусмотреть еще 3 миллиарда на военную технику

Гетманцев предлагает в бюджете-2021 предусмотреть еще 3 миллиарда на военную технику

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев внес в проекту закона о Государственном бюджете на 2021 поправку с предложением увеличить на 3 млрд грн расходы на переоборудование военной техники.

Как передает Укринформ, об этом политик сообщил в эфире телеканала “Украина 24” при обсуждении катастрофы самолета Ан-26 на Харьковщине.

“Сегодня у нас последний день для подачи поправок к проекту закона о Государственном бюджете на 2021.

Несмотря на эту катастрофу и понимая общее состояние нашей военной техники, за счет экономии средств на содержание органов государственной власти я предлагаю увеличить расходы на переоборудование военной техники на 3 млрд грн в следующем году.

Это один из тех шагов, который должен частично решить эту ситуацию хотя бы в следующем году”, – сказал Гетманцев.

В то же время он выразил мнение, что причину трагедии Ан-26, вероятно, следует искать “не столько в людях и пилотах, а в состоянии военной техники, который есть на сегодня”.

Ведь, по словам парламентария, техника очень старая и требует ремонта и обновления “по любым сторон: как с моральной, так и с технической”.

По материалам Економічна Правда
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