ТОП-10 стран с самыми высокими и самыми низкими "минималками" (инфографика)

В течение последних десяти лет доллар укреплял свои позиции на рынке валют, и это ухудшало ситуацию для развивающихся рынков. Сейчас тенденции по инвестициям в эти страны наиболее сильными государствами будут положительными.

Об этом рассказал Чарльз Робертсон, главный экономист Renaissance Capital (Великобритания), во время онлайн-мероприятия Visa Cashless Forum 2020.

По его словам, коронакризис также будет способствовать тому, что Америка будет вкладывать больше средств в развивающиеся страны.

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“Сейчас во многих странах курс национальных валют падает. В частности, в Азербайджане нацвалюта упала на 5% с точки зрения своего обменного курса, в Казахстане – на 20%. Я считаю, что инвесторы будут обращать внимание именно на страны этого региона, чтобы работать там”, – отметил эксперт.

Также Чарльз Робертсон поделился данными по исследованию минимальных зарплат в мире, которое проводила Renaissance Capital в июне 2020 года.

ТОП-10 стран с самыми высокими и самыми низкими минималками, переведенными в американский доллар:

Ирландия – $1855;

Нидерланды – $1832;

Великобритания – $1791;

Германия – $1774;

Франция – $1724;

США – $1253;

– $1253; Иран – $ 85;

Иран – $ 75;

Нигерия – $ 77;

Гана – $ 49;

Эфиопия – $22.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн.