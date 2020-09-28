ТОП-10 стран с самыми высокими и самыми низкими "минималками" (инфографика)

В течение последних десяти лет доллар укреплял свои позиции на рынке валют, и это ухудшало ситуацию для развивающихся рынков. Сейчас тенденции по инвестициям в эти страны наиболее сильными государствами будут положительными.
Об этом рассказал Чарльз Робертсон, главный экономист Renaissance Capital (Великобритания), во время онлайн-мероприятия Visa Cashless Forum 2020.
По его словам, коронакризис также будет способствовать тому, что Америка будет вкладывать больше средств в развивающиеся страны.
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“Сейчас во многих странах курс национальных валют падает. В частности, в Азербайджане нацвалюта упала на 5% с точки зрения своего обменного курса, в Казахстане – на 20%. Я считаю, что инвесторы будут обращать внимание именно на страны этого региона, чтобы работать там”, – отметил эксперт.
Также Чарльз Робертсон поделился данными по исследованию минимальных зарплат в мире, которое проводила Renaissance Capital в июне 2020 года.
ТОП-10 стран с самыми высокими и самыми низкими минималками, переведенными в американский доллар:
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