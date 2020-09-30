Как изменится средняя зарплата и курс доллара к концу года - мнение экспертов

Зарплаты станут больше, но не намного. По оценке руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, в декабре с учетом премий и 13-х зарплат, средний заработок по стране может быть 13,5 тыс. грн, в октябре-ноябре – 12,2-12,3 тыс. грн.
“Увеличение средней зарплаты связано в первую очередь повышением уровня минимальной зарплаты с 1 сентября, – отметил Андрей Забловский. – Сдерживающими факторами остаются высокий уровень безработицы, растущие долги по зарплате и падение доходов компаний в условиях ожидаемого снижения ВВП по итогам 2020 года.
По мнению вице-президента по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктора Скаршевского, заметного роста зарплат не будет, за исключением декабря, когда выплачиваются премии, 13-е зарплаты и прочие годовые бонусы.
“С учетом этого фактора, средняя зарплата в декабре может достичь 13,5-14 тыс. грн/мес., после чего резко просесть в январе 2021 года”, – уточнил эксперт.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает повышения зарплат до 12-12,2 тыс. грн в сентябре и сохранения их на этом уровне до конца года.
Как изменится курс гривни к доллару.
Гривня к концу года плавно ослабеет, курс поднимется до 29 грн/доллар. По словам экспертов, рынок остается в девальвационной спирали, ситуация отягощается сложными политическими, экономическими и эпидемиологическим процессами.
Называют разные коридоры колебания курса:
Специфика нынешнего кризиса состоит в том, что сработали так называемые сырьевые ножницы – резко подешевел импорт (прежде всего, энергетический – газ и нефть).“Экспортные цены на основные украинские товары либо снизились незначительно, либо повысились, как, например, на железорудное сырье, – анализирует Виктор Скаршевский. – Другими словами, спрос на валюту сократился более значительно, чем ее предложение. С начала 2020 года продажа валюты населением превысила покупку на 1,2 млрд долларов”.
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