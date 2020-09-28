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В Госэкоинспекции заявили о проблемах с взысканием штрафов с нарушителей

В Госэкоинспекции заявили о проблемах с взысканием штрафов с нарушителей

Из-за недостатка средств Государственная экологическая инспекция Украины не сможет взыскать с нарушителей штрафы – а между тем за 2019 год было начислено претензий и исков на более чем на 2 млрд грн. Об этом говорится в заявлении ГЭИ.

ГЭИ только за 2019 год рассчитала и предъявила нарушителям природоохранного законодательства претензий и исков на сумму – 2 млрд 102 млн грн. Однако, из-за недостатка средств на уплату судебного сбора ГЭИ не может взыскать огромную сумму исковых требований”, – говорится в сообщении.

Как отметил председатель ГЭИ Андрей Малеваный, из—за нехватки финансирования у инспекции нет средств на уплату судебного сбора. “Недостаток составляет 9,1 млн грн”, – добавил Малеваный.

Он отметил, что в 2020 году из Государственного бюджета на уплату судебного сбора было выделено только 2 млн 511 тыс. грн.

“Этого критически мало. Кроме того, не открою тайну, если скажу, что 95% бюджета ГЭИ – это фонд заработной платы. При таких условиях говорить об эффективных изменениях в области контроля за охраной окружающей среды невозможно”, – подчеркнул Малеваный.

По его словам, ведомство будет просить правительство увеличить расходы на финансирование Государственной экологической инспекции Украины для эффективной работы органа государственного экологического контроля.

Напомним, по состоянию на сентябрь этого года в Государственную экологическую инспекцию Украины поступили сообщения о размещении более 1500 несанкционированных свалок.

По материалам УНН
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