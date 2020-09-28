Сервис заказа поездок Bolt запустили еще в одном городе

С 1 октября сервис для заказа поездок Bolt будет запущен в Виннице.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Мы постоянно расширяем географию работы в Украине. Винница стала седьмым городом в Украине, где запустился наш сервис, и мы планируем развиваться дальше», – отмечает региональный менеджер компании Bolt Тарас Потичный.
Стоимость услуги:
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В городе будут активны три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated. Авто Isolated обеспечены прозрачными перегородками между водителем и пассажирами. Такие перегородки являются дополнительной защитой от распространения вирусов.
Напомним, в Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье и Львове.
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