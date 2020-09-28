Сервис заказа поездок Bolt запустили еще в одном городе

С 1 октября сервис для заказа поездок Bolt будет запущен в Виннице.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: Реформа рынка такси: юрист рассказала, как будут наказывать нелегальных перевозчиков

«Мы постоянно расширяем географию работы в Украине. Винница стала седьмым городом в Украине, где запустился наш сервис, и мы планируем развиваться дальше», – отмечает региональный менеджер компании Bolt Тарас Потичный.

Стоимость услуги:

стоимость поездки составит от 18 гривен;

в честь запуска сервиса новых пользователей Bolt ждут скидки до 50% на первую поездку;

также будет действовать акция «Приведи друга – получи скидку на поездку».

Условия акции «Приведи друга – получи скидку на поездку»:

в главном меню программы нужно выбрать опцию «Бесплатные поездки»;

после этого – отправить промокод другу,

когда друг сделает свою первую поездку с применением этого кода, на ваш адрес электронной почты будет отправлен промокод Bolt;

с этим промокодом ваша следующая поездка будет со скидкой.

В городе будут активны три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated. Авто Isolated обеспечены прозрачными перегородками между водителем и пассажирами. Такие перегородки являются дополнительной защитой от распространения вирусов.

Напомним, в Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье и Львове.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫