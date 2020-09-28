0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Сервис заказа поездок Bolt запустили еще в одном городе

Сервис заказа поездок Bolt запустили еще в одном городе

С 1 октября сервис для заказа поездок Bolt будет запущен в Виннице.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: Реформа рынка такси: юрист рассказала, как будут наказывать нелегальных перевозчиков

«Мы постоянно расширяем географию работы в Украине. Винница стала седьмым городом в Украине, где запустился наш сервис, и мы планируем развиваться дальше», – отмечает региональный менеджер компании Bolt Тарас Потичный.

Стоимость услуги:

  • стоимость поездки составит от 18 гривен;
  • в честь запуска сервиса новых пользователей Bolt ждут скидки до 50% на первую поездку;
  • также будет действовать акция «Приведи друга – получи скидку на поездку».

Условия акции «Приведи друга – получи скидку на поездку»:

  • в главном меню программы нужно выбрать опцию «Бесплатные поездки»;
  • после этого – отправить промокод другу,
  • когда друг сделает свою первую поездку с применением этого кода, на ваш адрес электронной почты будет отправлен промокод Bolt;
  • с этим промокодом ваша следующая поездка будет со скидкой.

В городе будут активны три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated. Авто Isolated обеспечены прозрачными перегородками между водителем и пассажирами. Такие перегородки являются дополнительной защитой от распространения вирусов.

Напомним, в Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье и Львове.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.