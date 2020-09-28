Украинки в США открыли первый в мире магазин цифровой одежды (фото)

Украинки Дарья Шаповалова и Наталия Моденова создали в США стартап Dress X и начали продавать цифровую одежду, к которой нельзя прикоснуться, но можно надеть для выхода в соцсети.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Dress X – это онлайн-бутик электронной одежды. По словам Шаповаловой, на создание такого магазина ее вдохновил локдаун. После жесткого карантина она не видела никакого смысла работать в сфере традиционной розничной продажи. Поэтому решила создать магазин цифровой одежды.

В ассортименте есть много платьев от разных дизайнеров, которые существуют и в реальной жизни. В то же время есть и платья, существующие только в цифровой версии.



Фото: instagram.com/dressxcom

“Преимущество цифровой одежды заключается в том, что она очень инклюзивная. Она садится на все фигуры, для любого возраста и пола. Все это мы можем надеть на любого“, – уверяют девушки.

Модная индустрия загрязняет среду отходами. Люди часто покупают одежду и чуть ли не сразу, сделав несколько фото, выбрасывают ее. По ее мнению, от такой привычки нужно обязательно избавляться.