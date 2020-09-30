Сервис Google Meet получил полезную функцию для видеозвонков

На фоне пандемии коронавируса приложения для видеосвязи в 2020-м обрели завидную популярность. Не стал исключением и сервис Google Meet, позволяющий организовать видеоконференцию прямо с мобильного устройства без возни с настройками ПК и веб-камеры. Недавно компания расширила возможности популярного приложения ещё одной полезной функцией для удалённого общения.

Впервые Google реализовала технологию подавления фоновых шумов для Meet ещё в июне прошлого года, но тогда речь шла исключительно о веб-версии сервиса. Полезная функция, подобно «шумодаву» для гарнитур, способна фильтровать посторонние звуки во время звонка, делая голос говорящего максимально чётким.

Наконец, компания объявила о доступности интеллектуальной фильтрации шума в мобильном приложении Google Meet для Android и iOS. Воспользоваться опцией могут владельцы гаджетов с подписками G Suite Enterprise и G Suite Enterprise for Education. Последним также доступна функция учёта посещаемости занятий для онлайн-конференций с участием от 5 до 250 человек.

Ранее стало известно о другом предстоящем изменении для пользователей бесплатной версии Google Meet. Для них после 30 сентября текущего года продолжительность звонков внутри сервиса будет ограничена 60 минутами.