Начисления за коммуналку для украинцев начали расти

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за август 2020 года составили 8,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в августе 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 8,4 млрд (104,3% начисленных за этот период сумм).
Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2020 года составила 55,3 млрд грн, что на 2,6 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (57,9 млрд грн).
По состоянию на 31 августа задолженность населения:
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