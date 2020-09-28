Начисления за коммуналку для украинцев начали расти

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за август 2020 года составили 8,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в августе 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 8,4 млрд (104,3% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2020 года составила 55,3 млрд грн, что на 2,6 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (57,9 млрд грн).

По состоянию на 31 августа задолженность населения:

за поставки и распределение природного газа составила 21,5 млрд грн;

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 16,8 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотведение – 5,7 млрд грн;

за поставку и распределение электрической энергии – 5,2 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,0 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2020 года составили 7,8 млрд грн. Украинцы заплатили 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных сумм.

Верховная Рада всерьез озаботилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект об общей реструктуризации долгов за ЖКУ , который должен был ужесточить наказание для неплательщиков.

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