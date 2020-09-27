Кабмин продлил программу «теплых» кредитов еще на год

Кабмин на заседании 30 сентября принял разработанное Минэнерго решение о продлении в 2021 году программы “теплых” кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

На следующий год программа направлена на предоставление кредитов для жителей индивидуальных домов и предусматривает финансирование на сумму 150 млн грн.

“За 6 лет своей работы «теплые» кредиты доказали свою эффективность. Государство помогает семьям инвестировать в обычно недешевые мероприятия по энергоэффективности, а население активнее приобщается к энергосбережению и в результате уменьшает расходы на коммунальные услуги”, – отметила Ольга Буславец.

Как расширили программу:

граждане получат возможность привлекать “теплые кредиты” на приобретение электроаккумулирующих систем (систем накопления энергии), оборудования для зарядки электротранспорта и интеллектуальных счетчиков электроэнергии.

Напомним, как получить “теплый кредит” физическому лицу:

найти нужный товар из допустимого перечня и взять у продавца счет-фактуру;

обратиться со счетом в Ощадбанк и подать заявку на оформление «теплого кредита». Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы;

если кредит одобрен, то оплатить первые 10% суммы, после чего банк перечислит деньги продавцу;

продавец доставляет (устанавливает) товар и подписывает с клиентом акт приема-передачи;

пойти с актом в банк, который снимет копии и отправит их вместе с заявкой на компенсацию в госагентство по вопросам энергоэффективности;

агентство рассчитает размер компенсации и через пару месяцев перечислит деньги банку. Банк перечислит деньги на счет клиента, и так тело кредита уменьшится на сумму компенсации.

Справка Finance.ua:

За 6 лет работы программы около 850 тыс. семей стали участниками «теплых кредитов», инвестировали в энергосберегающие мероприятия около 9 млрд грн. При этом получено возмещение из государственного бюджета на сумму 3,2 млрд грн.

По оценкам экспертов, энергосберегающие мероприятия позволяют экономить 20-40% на коммунальных платежках.

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