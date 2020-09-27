Кабмин продлил программу «теплых» кредитов еще на год

Кабмин на заседании 30 сентября принял разработанное Минэнерго решение о продлении в 2021 году программы “теплых” кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.
На следующий год программа направлена на предоставление кредитов для жителей индивидуальных домов и предусматривает финансирование на сумму 150 млн грн.
“За 6 лет своей работы «теплые» кредиты доказали свою эффективность. Государство помогает семьям инвестировать в обычно недешевые мероприятия по энергоэффективности, а население активнее приобщается к энергосбережению и в результате уменьшает расходы на коммунальные услуги”, – отметила Ольга Буславец.
Как расширили программу:
Напомним, как получить “теплый кредит” физическому лицу:
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