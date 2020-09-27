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Кабмин изменил компенсацию услуги “муниципальная няня”

Кабмин изменил компенсацию услуги “муниципальная няня”

Кабинет Министров одобрил постановление, которое меняет порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет “муниципальная няня”.

Что изменится

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что документом вносятся изменения в Порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет, которым, в частности, определено, что:

  • компенсация услуги “муниципальная няня” предоставляется получателям при условии занятости каждого из родителей, опекунов ребенка, за исключением получателей, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, ребенком, больным тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом І типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенком, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность, а также получателей, у которых одновременно родилось трое и больше детей;
  • компенсация услуги “муниципальная няня” предоставляется, если один или оба из родителей, опекунов не заняты и являются лицами с инвалидностью І или II группы, также компенсация не может быть больше уплаченной родителям муниципальной няни стоимости услуги по уходу;
  • размер компенсации за уход за ребенком с инвалидностью составляет два прожиточных минимума на детей в возрасте до шести лет.

Также проектом акта определены требования к оформлению документов, подтверждающих оплату услуги по уходу муниципальной няни.

Справка Finance.ua:

  • Родители могут получать компенсацию за услуги няни, которая ухаживает за ребенком до трех лет.
  • В рамках программы «муниципальная няня» государство ежемесячно будет компенсировать 1779 грн.
  • Подтверждение оплаты муниципальной няни нужно подавать в подразделение по вопросам соцзащиты населения в письменной, электронной или любой другой форме до 5 числа каждого месяца. Если опоздали с подачей документов, выплата не состоится, а как только пришлете все необходимое — выплата будет возобновлена.

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По материалам Finance.UA
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