Кабмин изменил компенсацию услуги “муниципальная няня”

Кабинет Министров одобрил постановление, которое меняет порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет “муниципальная няня”.

Что изменится

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что документом вносятся изменения в Порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет, которым, в частности, определено, что:

компенсация услуги “муниципальная няня” предоставляется получателям при условии занятости каждого из родителей, опекунов ребенка, за исключением получателей, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, ребенком, больным тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом І типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенком, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность, а также получателей, у которых одновременно родилось трое и больше детей;

компенсация услуги “муниципальная няня” предоставляется, если один или оба из родителей, опекунов не заняты и являются лицами с инвалидностью І или II группы, также компенсация не может быть больше уплаченной родителям муниципальной няни стоимости услуги по уходу;

размер компенсации за уход за ребенком с инвалидностью составляет два прожиточных минимума на детей в возрасте до шести лет.

Также проектом акта определены требования к оформлению документов, подтверждающих оплату услуги по уходу муниципальной няни.

Справка Finance.ua:

Родители могут получать компенсацию за услуги няни, которая ухаживает за ребенком до трех лет.

В рамках программы «муниципальная няня» государство ежемесячно будет компенсировать 1779 грн.

Подтверждение оплаты муниципальной няни нужно подавать в подразделение по вопросам соцзащиты населения в письменной, электронной или любой другой форме до 5 числа каждого месяца. Если опоздали с подачей документов, выплата не состоится, а как только пришлете все необходимое — выплата будет возобновлена.

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