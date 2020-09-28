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Цены на газ в октябре: у кого дешевле

Цены на газ в октябре: у кого дешевле

Газоснабжающие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предлагают населению в октябре покупать газ по цене от 4,7 до 6,8 гривны за кубометр, при этом минимальная цена газа на 7,1% больше, чем месяцем ранее, а максимальная уменьшилась на 2%.

Об этом сообщает на сайте консультационного центра для населения “ГазПравда”.

У кого дешевле:

  • в октябре наименьшую цену своим потребителям предложила компания “газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”, которая обеспечивает газом около 2% потребителей, – 4,7 гривны за кубометр, оставив цену на уровне сентября;
  • далее идет Запорожская энергокомпания Paliv Energy с ценовым предложением 4,8 гривны за кубометр (+15% к сентябрю);
  • региональные газоснабжающие компании (газсбыты), которые обслуживают две трети бытовых потребителей, в октябре предлагают гражданам купить газ по цене от 5,37 гривны за кубометр до 6,85 гривны за кубометр в зависимости от региона. Таким образом, минимальная стоимость голубого топлива у газсбытов выросла на 8,4%, а максимальная – снизилась на 2%.

Где дороже всего:

  • самую высокую цену за газ получат потребители ООО “Одессагаз-Постачання”, которые купят в октябре газ по 6,85 гривны за кубометр.

Справка Finance.ua:

  • Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” установила цену на природный газ для бытовых клиентов в октябре 2020 года.
  • Определить фактическое потребление природного газа в отдельной квартире невозможно, если установлен общедомовой узел учета природного газа. За это отдельному потребителю может избыточно начисляться абонентская плата за использованный природный газ. Разрешить такую ситуацию можно установкой индивидуального счетчика газа.
  • Облгазы начали выставлять потребителям счета со значительной суммой задолженности, которую не отмечали ранее. При этом потребителям угрожают отключением газоснабжения в случае неуплаты.

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По материалам Finance.UA
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