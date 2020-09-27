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Без трудовой книжки работают более 20% украинцев

Без трудовой книжки работают более 20% украинцев

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором полугодии 2020 года составило 3,291 млн человек. Это 20,5% от общей численности работающих украинцев этого возраста.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, во втором полугодии 2020 года из числа неформально занятых работали по найму 1,437 млн человек, не по найму – 1,853 млн человек.

За последний квартал количество неформально занятых сократилось на 4,9% (в 2019 году – 3,46 млн человек).

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в 2019 году количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в Украине составило 3,46 млн человек.
  • С 1 сентября Гоструда возобновило трудовые проверки относительно зарплат «в конвертах». Из-за карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19 и мораторием на проведение проверок, некоторые недобросовестные субъекты хозяйствования официально не трудоустраивают наемных работников.
  • Если у вас отсутствует трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей, трудовой стаж устанавливается на основании других документов. Перечень документов – читайте по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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