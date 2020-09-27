Без трудовой книжки работают более 20% украинцев

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором полугодии 2020 года составило 3,291 млн человек. Это 20,5% от общей численности работающих украинцев этого возраста.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, во втором полугодии 2020 года из числа неформально занятых работали по найму 1,437 млн человек, не по найму – 1,853 млн человек.
За последний квартал количество неформально занятых сократилось на 4,9% (в 2019 году – 3,46 млн человек).
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