По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,560 млн грн и 56,770 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (69 и 29), максимальный курс продажи доллара 32,32 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,32-28,33 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 98 активных заявок по доллару на сумму 92,330 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4000 – 2 222
28,3500 – 10 000
28,3500 – 10 000
28,3100 – 33 333
28,3100 – 44 445
28,3100 – 25 000
28,3000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3100 – 5 000
28,3200 – 5 000
28,3200 – 20 000
28,3200 – 40 000
28,3200 – 50 000
28,3200 – 30 000
28,3200 – 39 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3934 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2977 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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