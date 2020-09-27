Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)

Британская компания Gravity Industries испытала реактивный костюм. Благодаря такому изобретению спасатели получат возможность быстро оказывать медицинскую помощь людям в отдаленных районах.
Тестовый полет совершил изобретатель Ричард Браунинг. Именно его компания разработала реактивный костюм, сообщает GNAAS – британская служба скорой помощи на Севере.
Браунингу удалось прилететь к “жертве” в отдаленном горном месте всего за 90 секунд. Если бы ему пришлось подниматься туда пешком, это заняло бы гораздо больше – не менее 30 минут.
Идея разработки заключается именно в том, чтобы фельдшер мог быстро добраться до пациента, стабилизировать его состояние и вызвать вертолет или наземную команду спасателей. Ведь когда возникает вопрос сохранения жизни пациента, время очень важно.
“Благодаря этой технологии наша команда сможет добраться до некоторых пациентов гораздо быстрее, чем когда-либо раньше. Во многих случаях это облегчает страдания пациента. Иногда – может спасти его жизнь”, – прокомментировал директор операционного отдела GNAAS.
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