Банкиры посоветовали, как выбрать застройщика

Регулярные инвестиционные скандалы, которые постоянно сотрясают рынок первичной недвижимости, можно прекратить с помощью более жесткого законодательства, которое ограничит финансовые махинации застройщиков.

Об этом заявила представительница НБУ во время круглого стола «Перспективы рынка ипотечного кредитования», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«Главная проблема первичного рынка недвижимости – это отсутствие единого механизма финансирования строительства жилья. К застройщикам должны быть установлены требования, которые не являются более лояльными, чем к банкам. Они должны быть похожими, ведь суть их деятельности схожа: и банки, и застройщики аккумулируют значительные средства населения. А если они равноправные игроки, то и условия для них должны быть равными», – заявила главный экономист управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Алена Шмигель.

Директор департамента розничных клиентов Кредобанка Орыся Юзвишин говорит, что первичный рынок занимает в их ипотечном портфеле 5-7%, но на анализ застройщиков уходит много ресурсов и времени.

“Строительная отрасль слишком политизирована. И это ведет к очень непредвиденным ситуациям, к отсутствию финансового контроля, – констатирует она. – Пока Украина не наведет порядок на этом рынке, он будет в перманентном состоянии, а инвестор не будет иметь 100-процентной гарантии, что получит свое жилье».

Пока государство не ужесточило правила для застройщиков, банкам приходится самостоятельно контролировать их.

“Если застройщика аккредитует независимый от него банк с опытом, который заботится о своей репутации, имидже и финансовой устойчивости, то к этому застройщику можно заходить. Кредобанк не зайдет к застройщику, в отчетности которого мы увидим нехватку финансовой подушки», – сказала Орыся Юзвишин.

Кроме этого, банк должен собирать всю возможную информацию о застройщике.

«Нужно постоянно держать руку на пульсе, быть участником различных ассоциаций, чтобы понимать, у кого могут возникнуть проблемы, поскольку этот рынок до конца не урегулирован», – объяснила она.

Начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка Виталий Годун говорит, что специалисты банка могут оценить застройщика, «но это не дает 100-процентную гарантию, что объект достроят».

Елена Дмитриева посоветовала инвесторам обращать внимание на стоимость жилья. «Финансовые пирамиды строятся там, где низкая стоимость квадратного метра и легкий вход», – отметила она.

Госпожа Дмитриева говорит, что портфель «Укрбуда» ведет себя хорошо. «С декабря уже погашено 35% нашего портфеля по «Укрбуду», и мы не имеем дефолтов. Люди видят, как в этой ситуации ведет себя государство, что достраиваются фактически все объекты, и люди погашают кредиты», – сказала она.

Справка Finance.ua:

Аналитический центр dom.ria провел исследования относительно изменений в ценах на квартиры в киевских новостройках за III квартал 2020 года, то есть с июля по сентябрь. Статистическое исследование проведено для различных сегментов первичного жилья: эконом, бизнес, комфорт и элит-класса.