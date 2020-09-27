Кабмин не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину

Кабинет министров не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину. В правительстве назвали прошлый запрет форсмажорным решением.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

“Это было форсмажорное решение, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан. Я лично выступаю за то, чтобы даже в период пандемии могли въезжать в нашу страну… На сегодня у правительства нет намерения вводить очередное ограничение на в въезд иностранцев в Украину”, – сказал Кулеба.

Напомним, руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу. С 28 сентября эта норма перестала действовать.

Однако Демченко сообщил, что постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать.

Справка Finance.ua:

Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября.