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Кабмин не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину

Кабмин не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину

Кабинет министров не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину. В правительстве назвали прошлый запрет форсмажорным решением.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

“Это было форсмажорное решение, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан. Я лично выступаю за то, чтобы даже в период пандемии могли въезжать в нашу страну… На сегодня у правительства нет намерения вводить очередное ограничение на в въезд иностранцев в Украину”, – сказал Кулеба.

Напомним, руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу. С 28 сентября эта норма перестала действовать.

Однако Демченко сообщил, что постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать.

Справка Finance.ua:

  • Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября.
  • Правительство определило новую процедуру в въезда в Украину для иностранцев во время пандемии.
По материалам РБК-Украина
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