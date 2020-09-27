Из-за коронавируса Disney сократит 28 тысяч сотрудников

Компания Disney решила сократить 28 тысяч своих сотрудников из-за пандемии коронавируса – увольнения в основном коснутся работников тематических парков, круизных лайнеров и предприятий розничной торговли на территории США.

Об этом говорится в заявлении главы Disney Parks, Experiences&Products Джоша Д’Амаро.

В компании добавили, что 67% уволенных были частично занятыми сотрудниками.

Отмечается, что с началом пандемии коронавируса парки Disney закрылись одними из первых в США. Позже они снова заработали, но с существенными ограничениями по количеству посетителей.

Агентство Bloomberg отмечает, что увольнения в Disney стали одними из самых значительных сокращений рабочей силы в эпоху пандемии.

До начала пандемии в тематических парках Disney работали более 100 тысяч человек. В целом же штат компании по состоянию на конец прошлого финансового года в сентябре 2019 года составил 223 тысячи человек.