Из-за коронавируса Disney сократит 28 тысяч сотрудников

Компания Disney решила сократить 28 тысяч своих сотрудников из-за пандемии коронавируса – увольнения в основном коснутся работников тематических парков, круизных лайнеров и предприятий розничной торговли на территории США.
Об этом говорится в заявлении главы Disney Parks, Experiences&Products Джоша Д’Амаро.
В компании добавили, что 67% уволенных были частично занятыми сотрудниками.
Отмечается, что с началом пандемии коронавируса парки Disney закрылись одними из первых в США. Позже они снова заработали, но с существенными ограничениями по количеству посетителей.
Агентство Bloomberg отмечает, что увольнения в Disney стали одними из самых значительных сокращений рабочей силы в эпоху пандемии.
До начала пандемии в тематических парках Disney работали более 100 тысяч человек. В целом же штат компании по состоянию на конец прошлого финансового года в сентябре 2019 года составил 223 тысячи человек.
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