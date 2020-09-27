Межбанк: окончание ІІІ квартала даст о себе знать

В связи с окончанием месяца и третьего квартала – эта среда пройдет на валютном рынке очень активно и с четким разделением сессии на два этапа.
До 14 часов основная масса клиентов постарается закрыть все свои сделки на отчетную дату, а после этого на рынке уже останутся в основном только банки. Им надо фиксировать финансовый результат по торговле валютой, а также выходить на месячный баланс с соблюдением нормативов Нацбанка на отчетную дату. Это затрагивает валютную позицию финучреждений и многие из них будут выходить на торги с покупкой/продажей валюты для выполнения требований НБУ.
Именно необходимость быстрого закрытия всех своих операций на первое число и будет главным мотиватором для всех участников рынка 30 сентября. По нашим прогнозам объемы торгов будут находиться в пределах до $190 млн при совершении до 470-540 сделок.
Тренд и общее поведение межбанка будут полностью зависеть от курсовых задач крупных игроков и действий Нацбанка. Первые два дня этой недели не продемонстрировали особой активности клиентов, и учитывая фактор конца месяца, большинство крупных компаний будут очень активны на торгах именно сегодня.
Завершение налоговых расчетов также подтолкнет ту часть клиентов, кто еще не рассчитался с государством – к продаже валюты, что сыграет в пользу гривны. Против нее будет работать достаточно существенная скупка валюты нерезидентами и “дочками” иностранных банковских групп для репатриации дивидендов. Именно вчерашние выходы в середине дня СИТИбанка с покупкой доллара спровоцировали рост курса к концу сессии вторника и сегодня ситуация будет также во многом зависеть именно от подобных покупок нерезидентов.
С учетом погашений предыдущих выпусков облигаций результаты аукциона Минфина по продаже ОВГЗ 29 сентября оказались достаточно скромными и поэтому 2 млрд гривен, которые сегодня покупатели должны перечислить в бюджет, не особо отразятся как на ресурсном, так и на валютном рынках.
Финансисты продолжат активно зарабатывать на евро, так как валютные ралли по паре евро/доллар только усиливаются, что позволяет им зарабатывать как на международных рынках, так и на курсе евро относительно гривны. Курс продажи евровалюты уже уверенно преодолел барьер в 33 гривны и это явно еще не предел.
Наличный рынок в среду будет полностью ориентироваться на поведение межбанка. Основная часть обменников предпочтет работать со спредом по доллару в пределах 15-20 копеек и по евро – в пределах до 25-30 копеек.
Курсы межбанка по прогнозу на 30 сентября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,45 гривен, евро – коридор 32,99 – 33,45 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,32 / 28,34
евро – 33, 19 / 33,22
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