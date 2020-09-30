Минэкономики прогнозирует рост инфляции в начале следующего года

В Минэкономики заявили, что в августе 2020 года потребительские цены, как и ожидалось, и дальше сезонно снижались, но в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%, при этом в ведомстве прогнозируют рост инфляции в начале 2021 года.
Об этом говорится в Обзоре инфляции за август, который подготовило Минэкономики.
“В августе 2020 года, как и ожидалось, потребительские цены продолжают сезонно снижались. По итогам месяца дефляция составила 0,2% (дефляция в июле – 0,6%). Однако в годовом исчислении рост цен несколько ускорился до 2,5% (2,4% в июле), что, в основном, стало следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг (ввиду значительного подорожания природного газа на 37,7%).
В то же время рост цен с начала года составил 1,2% и был рекордно низким для реалий последних лет”, – говорится в обзоре.
“В настоящее время, несмотря на некоторое смягчение, с точки зрения предупреждения инфляционных рисков, политики НБУ, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции позитивного развития экономики.
В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года”, – добавили в Минэкономики.
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