Межбанк: вторник не порадовал активностью рынка

Несмотря на приближение конца месяца и третьего квартала – вторник не порадовал ни объемами операций, ни особой активностью участников торгов. Всё происходящее на торгах можно было назвать по военной терминологии “боями местного значения”.
В первый час клиенты только “просыпались” и вели себя на межбанке очень вяло. Стартовали с утренних котировок 28,28/28,3050 гривен за доллар и к 11 часам особо ничего не изменилось, хотя на рынок уже и вышли почти все основные игроки. Но их объемы операций не создавали практически никакого перекоса спроса или предложения и до обеда курс находился в пределах узкого коридора 28,28-28,285/28,30-28,305.
Ближе к обеду и во время него на торги выходил СИТИбанк с покупкой доллара, что несколько оживило как продавцов, так и спекулянтов.
В 14:00 за счет его покупок курс вырос до 28,295/28,315 гривен за доллар и в дальнейшем небольшой перевес спроса над уже минимальным уровнем предложения – позволил оставшимся немногим продавцам подтянуть котировки до 28,315/28,335 к 16 часам и до 28,32/28,34 к концу сессии.
Нацбанку не пришлось выходить на рынок с интервенциями, так как клиенты сами находили компромисс по курсу без особых скачков котировок.
Главные события 29 сентября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,30 / 28,32
евро – 33,13 / 33,15
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1729 / 1,1731
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