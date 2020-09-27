Apple увеличит минимальный объем памяти в iPhone

Мобильные приложения и игры постоянно растут в размерах, а формат 8K постепенно набирает популярность. В связи с этим производители смартфонов все чаще предлагают пользователям минимум 128 ГБ встроенной памяти. Но только не Apple, которая до сих пор выпускает флагманы с 64 ГБ “на борту”. По данным инсайдера, в 2020 году это изменится.

Как сообщает Джон Проссер, уже 5 октября Apple отправит дистрибьюторам первую партию новых iPhone. По его данным, 5,4-дюймовый iPhone 12 mini, как и прошлогодний iPhone 11, будет доступен в версиях с 64, 128 и 256 ГБ.

В таких же конфигурациях будет предлагаться и обычный 6,1-дюймовый iPhone 12. Что же касается более дорогих 6,1-дюймового iPhone Pro 12 и 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, то они в минимальной комплектации будут оснащаться 128 ГБ встроенной памяти – варианта на 64 ГБ больше не будет во флагманских моделях.

Инсайдер также добавил, что презентация новинок должна состояться уже 13 октября.