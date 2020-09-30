General Motors представил концепт электрокара на 583 "лошадки" (фото)

Американский автопроизводитель General Motors представил концепт электрического автомобиля Buick Electra Concept.
Об этом сообщает портал GM Authority.
Транспортное средство с минималистичным дизайном рассчитано для четырех человек.
Автомобиль может проехать более 660 км без подзарядки. При этом сам электрокар разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды. Общая мощность двух двигателей достигает 583 лошадиные силы.
Фото: GM Authority
Отмечается, что Buick Electra Concept должен стать базой для будущего электрического внедорожника от General Motors, который уже в 2024 году должен будет появиться на рынке.
Фото: GM Authority
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