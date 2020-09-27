Восстановление экономики Китая замедлилось

В сентябре восстановление экономики Китая после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, начало замедляться.
Об этом свидетельствуют низкие продажи домов и автомобилей, слабость фондового рынка и ухудшение деловой уверенности, сообщает Bloomberg.
Издание проанализировало восемь экономических показателей Китая и свело их в индикатор восстановления экономики страны. В частности, осенью восстановление замедлилось по сравнению с ускоренным ростом в августе.
Если летом по 7-балльной шкале (где 7 — это высокий рост экономики, а 1 — минимальный) индикатор был около 5, то в сентябре он упал до уровня 3.
Доверие малого бизнеса также снизилось после роста в течение 6 месяцев подряд, в то же время показатель ожиданий продолжил расти.
По мнению аналитиков, китайская экономика начала откатываться назад. Для более стабильного восстановления экономики необходим скачок государственных расходов на ее поддержку.
В целом восстановление характеризуют как неравномерное: с одной стороны, растут объемы производства, а с другой — замедляется развитие малых предприятий и снижается доверие малого бизнеса.
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