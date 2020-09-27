Kia может снять с производства лифтбек Stinger

Корейский автопроизводитель сомневается в рентабельности модели.
В интервью изданию Car Sales руководитель отдела планирования продуктов австралийского представительства Kia Роланд Риверо заявил, что производитель все еще не определился с судьбой Кия Стингер.
“Что касается того, как будет выглядеть модель следующего поколения, то ответа на этот вопрос до сих пор нет”, – сообщил топ-менеджер.
В Kia сомневаются в перспективности разработки из-за того, что лифтбек никогда не оправдывал ожиданий компании с точки зрения объемов продаж.
Напомним, четырехдверный лифтбек бизнес-класса Kia Stinger изготавливается корейской компанией Kia Motors с 2017 года. В Украине цены на авто стартуют от 1 243 880 грн. Речь идет о версии KIA Stinger 2.0/ 8AT/AWD (2018 г. в.).
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