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Киев на 8 месте по количеству небоскребов в мире

Киев на 8 месте по количеству небоскребов в мире

Во всемирном рейтинге городов с наибольшим количеством небоскребов Киев занял 8 место.

Об этом сообщает тематическое издание skyscraperpage.com

Ресурс сообщает, что в Киеве построено 1222 зданий выше 35 метров (12 этажей).

Это больше, чем в таких городах, как Лондон (1109), Москва (571), Лос-Анджелес (643) или Ванкувер (933).

Также в рейтинге на 28 месте присутствует Харьков, с общим количеством 435 небоскребов – это больше чем в Стамбуле (396) или Берлине (412).

На первом месте в рейтинге идет Нью-Йорк (6097 небоскребов), на втором – Торонто (2393), за ним – Дубай (1574).

По материалам Економічна Правда
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