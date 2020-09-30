Сколько домов в Киеве считаются устаревшими

В Киеве 5395 домов считаются устаревшими для полноценной эксплуатации.
Об этом сообщил глава КО «Киевгенплан» Сергей Броневицкий.
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Общая площадь устаревшего жилфонда – 12,322 млн кв. м. В нем проживают 567 тысяч человек.
Больше всего таких домов в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах.
Прежде всего в «Киевгенплане» планируют реконструировать «хрущевки» на улицах Маршала Гречко, Стеценко, Воскресенской, Попудренко, Хоткевича, Минина, Красноткацкой, Милютенко, Шолом-Алейхема, Российской, Симферопольской, Ялтинской, Новодарницкой; проспектах Алишера Навои, Лесном и бульваре Перова.
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