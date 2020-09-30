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Сколько домов в Киеве считаются устаревшими

Сколько домов в Киеве считаются устаревшими

В Киеве 5395 домов считаются устаревшими для полноценной эксплуатации.

Об этом сообщил глава КО «Киевгенплан» Сергей Броневицкий.

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Общая площадь устаревшего жилфонда – 12,322 млн кв. м. В нем проживают 567 тысяч человек.

Больше всего таких домов в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах.

Прежде всего в «Киевгенплане» планируют реконструировать «хрущевки» на улицах Маршала Гречко, Стеценко, Воскресенской, Попудренко, Хоткевича, Минина, Красноткацкой, Милютенко, Шолом-Алейхема, Российской, Симферопольской, Ялтинской, Новодарницкой; проспектах Алишера Навои, Лесном и бульваре Перова.

Справка Finance.ua:

  • Минрегион разработал и обнародовал новый законопроект о реновации устаревшего жилья “О внесении изменений в Закон Украины “О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда”.
  • В Киеве жителей старого жилого фонда будут переселять в новые дома по программе реновации. Процесс организуют по принципу “эффекта домино”.
  • Ранее Кличко заявлял, что места для строительства нового жилья в Киеве хватит на ближайшие 2-3 года. После этого предстоит взяться за реконструкцию вторичного жилого фонда.

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По материалам The Village Украина
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