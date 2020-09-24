Украинцам урезали помощь на оплату коммуналки еще почти на 760 млн грн

Кабмин сократил объемы расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг еще на 756,9 млн грн.
Соответствующее распоряжение (№1177) правительство приняло 28 сентября.
Согласно ему, уменьшен объем расходов потребления по программе “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме”.
Эти деньги были предусмотрены Минсоцполитики на 2020 год в общем фонде госбюджета. В то же время на соответствующую сумму увеличен объем расходов потребления по программе “Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью”.
В этом же месяце Верховная Рада одобрила изменения в госбюджет-2020, чем перенаправила 2,16 млрд грн, предусмотренных на выплату субсидий в этом году, на ремонт мостов и дорог общего пользования. “Укравтодору” из этой суммы, как сообщили в госагентстве, достанется 600 млн грн.
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