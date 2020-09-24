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Украинцам урезали помощь на оплату коммуналки еще почти на 760 млн грн

Украинцам урезали помощь на оплату коммуналки еще почти на 760 млн грн

Кабмин сократил объемы расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг еще на 756,9 млн грн.

Соответствующее распоряжение (№1177) правительство приняло 28 сентября.

Согласно ему, уменьшен объем расходов потребления по программе “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме”.

Эти деньги были предусмотрены Минсоцполитики на 2020 год в общем фонде госбюджета. В то же время на соответствующую сумму увеличен объем расходов потребления по программе “Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью”.

В этом же месяце Верховная Рада одобрила изменения в госбюджет-2020, чем перенаправила 2,16 млрд грн, предусмотренных на выплату субсидий в этом году, на ремонт мостов и дорог общего пользования. “Укравтодору” из этой суммы, как сообщили в госагентстве, достанется 600 млн грн.

По материалам УБР
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