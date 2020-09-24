Межбанк: будет два главных возмутителя спокойствия

В этот вторник основными мотиваторами для всех клиентов валютного рынка будут два фактора:

1. Приближение конца месяца и расчеты с бюджетом. У компаний осталось практически всего два дня до отчетной даты и особо откладывать свои еще не завершенные хозяйственные операции по завершению месяца и третьего квартала, а также расчеты с государством по налогам и сборам им уже некуда. Это простимулирует увеличение активности на валютном рынке как со стороны экспортеров, так и импортеров. По нашим расчетам 29 сентября объемы торгов будут находиться в пределах до $145-190 млн при совершении до 440-600 сделок;

2. Поведение Нацбанка, Укргазбанка и нерезидентов. Оперативный выход НБУ с продажей доллара вчера утром с указанием желаемого для Нацбанка уровня котировок 28,33 гривен, а затем активный залив валюты на торгах Укргазбанком – быстро сбил все попытки продавцов и спекулянтов в очередной раз вздернуть курс. При этом регулятору даже не пришлось реально продавать валюту, во многом за него это сделал госбанк. Тандем НБУ-Укргазбанк и в целом эта тактика пока эффективна и мы ожидаем продолжение ее использования и сегодня в том случае, если возникнут очередные попытки сыграть “на повышение”.

К главным потенциальным возмутителям спокойствия сегодня можно отнести как банки – спекулянты, так и нерезидентов и “дочек” иностранных банков. Спрос на валюту с их стороны сейчас вырос, что позволяет продавцам активно пытаться разогреть курс. Учитывая, что полученные возмещения НДС экспортерами еще не потрачены – определенный недостаток предложения валюты еще будет присутствовать на межбанке в ближайшие дни и это работает против гривны.

Дополнительным фактором, который повлияет на ресурсный и опосредованно валютный рынок – будет сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники убрали размещение облигаций на 1330 дней и оставили к продаже только бумаги на 210, 364 и 672 дня.

Мы ожидаем, что основными покупателями облигаций во вторник станут госбанки и ключевым вопросом для них останется доходность по предлагаемым облигациям. Сейчас минфиновцы идут на постепенные небольшие уступки в части доходности по облигациям и рынок надеется на продолжение этого процесса. Тем более, что значительные погашения облигаций конца сентября, а также рост социальных выплат – только увеличивают необходимость у государства в новых заемных средствах.

На наличном рынке основная часть обменников продолжит работать со спредом по доллару в пределах 15-25 копеек, но несколько сократят спред по евро – до 20-30 копеек. Как и вчера – при значительных колебаниях евровалюты на внешних рынках наши финансисты будут и сегодня часто менять свои ценники в течение дня.

Курсы межбанка по прогнозу на 29 сентября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,40 гривен, евро – коридор 32,79 – 33,20 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,27 / 28,29

евро – 32,97 / 33,00

Курсы валют на Межбанке

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