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СБУ ликвидировала канал сбыта янтаря в Азию (фото)

СБУ ликвидировала канал сбыта янтаря в Азию (фото)

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовал незаконный бизнес гражданин одного из закавказских государств совместно с гражданами Украины.

Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку “солнечного камня” злоумышленники производили на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.


Фото СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах “Борисполь” и “Львов”.

Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 млн грн.

Кроме этого, обнаружено оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и прочие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.

По материалам Дело
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