СБУ ликвидировала канал сбыта янтаря в Азию (фото)

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.
Как сообщает пресс-центр СБУ, организовал незаконный бизнес гражданин одного из закавказских государств совместно с гражданами Украины.
Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку “солнечного камня” злоумышленники производили на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.
Фото СБУ
Сотрудники СБУ задокументировали, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах “Борисполь” и “Львов”.
Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 млн грн.
Кроме этого, обнаружено оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и прочие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговики получат данные о банковских счетах физических лиц, ФЛП, юрлиц - законопроектВчера, 16:30 - 3991 16
Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларовВчера, 18:30 - 15742 7
У Авакова не поддерживают идею направить средства от штрафов на новые вагоны для УЗ5 ч. назад - 368 5
Украина накопила рекордные запасы газа10 ч. назад - 496 5
Украинцам рассылают липовые "письма счастья": как отличить поддельное постановление3 ч. назад - 895 4
Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларовВчера, 18:30 - 15742 7
День финансов, 28 сентября: жизнь без старых банкнот, но с новыми тарифами ПриватБанкаВчера, 17:50 - 4392 1
Налоговики получат данные о банковских счетах физических лиц, ФЛП, юрлиц - законопроектВчера, 16:30 - 3991 16
Приват, mono, Идея: Топ-3 статьи сентября о полезных банковских продуктахВчера, 14:09 - 2738
Индивидуальные счетчики газа: кто должен платить за установкуВчера, 19:00 - 2686 1
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)Вчера, 11:24 - 636
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)Позавчера, 07:39 - 3814 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2094
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 1753
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2369