Межбанк: НБУ с утра выставил "свое видение"

Торговая сессия понедельника прошла достаточно активно на валютном рынке, хотя и не продемонстрировала значительных объемов операций.

Практически с самого утра Нацбанк выставил “свое видение” сегодняшнего уровня продажи доллара в пределах 28,33 гривен и находился на рынке с этой котировкой уже до самого конца активной фазы торгов. Но по наблюдениям участников рынка – он практически не совершал сделок, так как продавцы послушно выставляли котировки чуть ниже этой отметки, а покупателям переплачивать регулятору никакого смысла не было.

Реально же операции по продаже доллара закрывали Укргазбанк (он ставил котировки чуть ниже нацбанковских) и три-четыре других крупных банка с украинским капиталом, и “дочки” иностранцев. Особого ажиотажа среди покупателей, благодаря быстрому выходу на торги Нацбанка и Укргазбанка – не произошло и в итоге за день доллар даже подешевел с 28,295/28,32 до 28,27/28,29 к концу сессии.

Зато, как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе, несколько “покачало” евро как на международных рынках, так и как следствие – на украинском. На международных площадках евро относительно доллара к моменту написания статьи вырос до 1,1655 доллара (а в середине дня он был и дороже), что практически и отразилось на украинском межбанке котировками евровалюты 32,98/33,00 гривен к концу сессии. Евро был сегодня основным инструментом заработка для местных спекулянтов.

Но в целом, день на валютном рынке прошел относительно спокойно.

Ход торгов

Стартовав с утренних 28,295/28,32 гривен за доллар — в первый час сессии участники рынка еще не определились с общим раскладом спроса и предложения, хотя и были готовы к дальнейшему росту котировок.

Но уже до 11 часов на торги вышел НБУ с уровнем котировки продажи доллара по 28,33 гривны и это быстро успокоило рынок. А “заливка” доллара Укргазбанком по ценам, чуть ниже нацбанковских – окончательно закрыло все недостающее предложение.

В результате – 28,305/28,325 гривен за доллар к 12 часам, 28,29/28,31 – к обеду и затем плавное укрепление гривны до 28,27/28,29 гривен за доллар к концу сессии.

Главные события 28 сентября на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 28,295/28,32 до 28,27/28,29 к концу сессии, а евро подорожал — с 32,8985/32,9248 до 32,9797/33,0031.

Нацбанк появился на межбанке с самого утра с продажей по 28,33 гривен за доллар, но продавать валюту регулятору не пришлось – рынок сам закрыл свои объемы за счет продаж валюты Укргазбанком;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3141 гривен, а официальный на 29 сентября установлен на отметке 28,3062 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,29 / 28,31

евро – 33,02/ 33,04

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1648/ 1,1650

Курсы валют на Межбанке

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