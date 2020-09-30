Первый гибкий смартфон HTC показали на патентных изображениях

HTC пока не представила собственного смартфона с гибким экраном — но судя по недавно опубликованному патенту, такое решение вскоре может появиться в портфолио производителя.
Засветившаяся в сети документация раскрыла ключевые особенности конструкции неанонсированного устройства, дизайн которого отличается от уже поступивших на рынок гаджетов других брендов.
Фото: nl.letsgodigital.org
Судя по патентным изображениям, дисплей оригинальной раскладушки складывается не внутрь, а наружу. При этом HTC предлагает использовать специальный зубчатый механизм, который контролирует амплитуду раскрытия дисплея. Инженеры HTC отмечают, что такое решение позволит исключить чрезмерную деформацию экрана и тем самым продлить срок его безотказной эксплуатации.
Фото: nl.letsgodigital.org
Дизайнеры издания LetsGoDigital, изучив патентную документацию, создали серию реалистичных рендеров, которые позволяют изучить предположительный внешний вид устройства HTC с гибким дисплеем. Никаких технических характеристик подобного гаджета компания не приводит, равно как и не раскрывает планы по выходу гибкого смартфона.
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