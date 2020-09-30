В Сингапуре вводят национальную систему распознавания лиц

На территории города-государства Сингапур на правительственном уровне проходит внедрение нового способа удостоверения личности.

Получить доступ к госуслугам и банковским счетам жители города смогут после прохождения быстрой идентификации по лицу. Это первый случай в мире, когда подобная технология внедряется на национальном уровне.

В настоящее время на территории многих стран предусмотрена проверка лица в качестве одного из способов идентификации личности. Но Сингапур станет первым городом, где такая технология будет использоваться в национальном масштабе. Сейчас на территории Сингапура распознавание по лицу используется в отделениях налоговой службы для подачи отчётностей и банке DBS для открытия счёта.

Основатель компании iProov, предлагающей технологии идентификации посредством сканирования лица, отметил, что главная задача разработчиков подобных систем заключается в точных алгоритмах распознавания. Система должна наверняка определить, что во время процедуры аутентификации перед объективом находится живой человек, а не его фотография или видеоролик с Deepfake-обработкой.

«Впервые облачная проверка лица станет использоваться в качестве фундаментального способа защиты личности и будет выведена на уровень национальной схемы цифровой идентификации», — сообщил генеральный директор iProov.

В дальнейшем власти Сингапура планируют ввести такую верификацию повсеместно, открыв новые возможности бизнесу любого уровня, заинтересованному в популяризации технологии.