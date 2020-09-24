Киберполиция "прикрыла" айтишников, которые создали и администрировали 20 онлайн-казино

Кибеполиция прекратила противоправную деятельность компании, которая по заказу создавала онлайн-казино “под ключ”, ежемесячно прибыль компании составляла более полумиллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Киберполиция установила, что участники преступной группы создали фирму якобы для развития веб-ресурсов и онлайн-игр в Украине. Вместо этого они оказывали услуги по созданию, технической поддержки и обслуживания клиентов онлайн-казино.

Для поддержки веб-ресурсов в штате насчитывалось более 80-ти IT-специалистов.

Так, заказчик платил 20 тысяч долларов и получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 000 долларов настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей.

Установлено более 20-ти онлайн-казино, разработчиками и администраторами которых указана компания. База пользователей их веб-ресурсов насчитывала около полумиллиона человек.

Сейчас деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос относительно объявления подозрения всем членам преступной группировки.

Правоохранители провели обыск в офисном помещении разработчиков онлайн-казино. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновая документация и денежные средства.