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Какие документы должен показать работодатель при проверке законности трудовых отношений

Какие документы должен показать работодатель при проверке законности трудовых отношений

Главное управление ГНС в Днепропетровской области сообщает, что документальной проверкой считается проверка, предметом которой является, в частности, соблюдение работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформлении трудовых отношений с работниками (наемными лицами).

Это установлено подпунктом 75.1.2 Налогового кодекса Украины, пишет Кадровик.

Фактической считается проверка, которая проводится по месту фактического осуществления налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика. Такая проверка осуществляется контролирующим органом, в частности, на предмет соблюдения работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами).

Налогоплательщик обязан предоставить должностным (служебным) лицам контролирующих органов в полном объеме все документы, принадлежащие или связанные с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки (п. 85.2 НКУ).

Во время проведения фактической проверки в части соблюдения работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами), в том числе теми, которым установлено испытание, проверяется наличие надлежащего оформления трудовых отношений, выясняются вопросы ведения учета работы, выполненной работником, учета расходов на оплату труда, сведения об оплате труда работника.

Для выяснения факта надлежащего оформления трудовых отношений с работником, осуществляющим трудовую деятельность, могут использоваться документы, удостоверяющие личность, или другие документы, которые позволяют ее идентифицировать (должностное удостоверение, удостоверение водителя, санитарная книжка и т.п.) (п. 80.6 НКУ).

Справка Finance.ua:

  • С 1 сентября Гоструда возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах». Из-за карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19 и мораторием на проведение проверок, некоторые недобросовестные субъекты хозяйствования официально не трудоустраивают наемных работников.
  • Эти сферы будут тщательно проверять: предприятия сельского хозяйства; строительства; торговли; общественного питания; гостинично-ресторанного бизнеса.

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По материалам Finance.UA
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