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Как оплачивают работу в выходной день

Как оплачивают работу в выходной день

Правила оплаты труда за работу в праздничные и нерабочие дни прописаны в статье 107 Кодекса законов о труде.

Оплата работы в праздничные и нерабочие дни:

Работа в праздничный и нерабочий день (часть четвертая статьи 73) оплачивается в двойном размере:

  • сдельщикам – по двойным сдельным расценкам;
  • работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, – в размере двойной часовой или дневной ставки;
  • работникам, получающим месячный оклад, – в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

Оплата в указанном размере производится за часы, фактически отработанные в праздничный и нерабочий день.

По желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Почасовая система оплаты труда по способу начисления делится на:

  • почасовую оплату, которая определяется путем умножения часовой тарифной ставки на количество отработанных часов;
  • поденную оплату – путем умножения дневной тарифной ставки на количество отработанных дней;
  • месячную оплату – путем деления оклада на количество рабочих дней по графику и умножением на количество отработанных дней.

При заключении трудового договора с работником в документе указывают, по какой форме (системе) будет производиться оплата его труда. В частности, если установлена ​​почасовая система оплаты труда, то отмечают, какую норму труда устанавливают: почасовую, поденную или месячную, в соответствии с чем будет производиться оплата.

Работа в ночное время (статья 54) оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом генеральным, отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

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По материалам Finance.UA
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