Как оплачивают работу в выходной день

Правила оплаты труда за работу в праздничные и нерабочие дни прописаны в статье 107 Кодекса законов о труде.
Оплата работы в праздничные и нерабочие дни:
Работа в праздничный и нерабочий день (часть четвертая статьи 73) оплачивается в двойном размере:
Оплата в указанном размере производится за часы, фактически отработанные в праздничный и нерабочий день.
По желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
Почасовая система оплаты труда по способу начисления делится на:
При заключении трудового договора с работником в документе указывают, по какой форме (системе) будет производиться оплата его труда. В частности, если установлена почасовая система оплаты труда, то отмечают, какую норму труда устанавливают: почасовую, поденную или месячную, в соответствии с чем будет производиться оплата.
Работа в ночное время (статья 54) оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом генеральным, отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.
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