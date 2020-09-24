0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

Uber выиграл суд за продолжение деятельности в Лондоне

Uber выиграл суд за продолжение деятельности в Лондоне

Сервис Uber выиграл апелляцию в суде, получив решение о том, что компания может продолжить работу в Лондоне.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Politico.

Решение является важным для Uber на одном из ключевых рынков и большим ударом для мэра Лондона Садика Хана в его давней борьбе против компании. Впервые Хан отозвал лицензию Uber в 2017 году на том основании, что компания “не подходила” для работы в столице.

В ноябре Uber подал апелляцию на решение столичного транспортного управления Transport for London (TfL), которое лишило компанию лицензии на ведение деятельности, поскольку, по его словам, Uber разрешил 14 000 “мошеннических поездок” с нелицензированными водителями, что подвергало пассажиров риску.

Uber утверждал, что это сбой, которым злоупотребила “банда преступников”, а не широко распространенная проблема безопасности.

В понедельник магистратский суд Вестминстера постановил, что Uber внес существенные изменения в свои системы и улучшил надзор и связь.

Следует отметить, что Верховный суд Великобритании рассматривает еще одно дело, которое может оказать огромное влияние на деятельность Uber.

Суд должен решить, являются ли водители Uber сотрудниками или независимыми подрядчиками в деле, поданном Союзом водителей приложений и курьеров (ADCU). Пока неясно, когда суд вынесет решение.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.