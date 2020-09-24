Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19

Медицинским учреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19. Соответствующие выплаты провела Национальная служба здоровья Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что на сегодня НСЗУ законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 25 центров экстренной медицинской помощи, 316 медучреждений для помощи пациентам в стационарных условиях и 935 медучреждений, в которых созданы мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19.

Выплаты от НСЗУ также получило 151 медучреждение, которое предоставляло стационарную помощь пациентам с коронавирусом в апреле, но не входило в перечень определенных для госпитализации больниц.

“В медицинских учреждениях, вовлеченных в предоставление стационарной помощи пациентам с COVID-19, предусмотрены: 77 932 койки для пациентов, нуждающихся в медицинской помощи в связи с этим заболеванием, 22 553 инфекционные койки и 2366 аппаратов ИВЛ”, – указано в сообщении.

В этих учреждениях созданы 1576 медицинских команд для оказания стационарной помощи пациентам с COVID-19.

“На сегодня НСЗУ выплатила более 4,4 млрд грн медицинским учреждениям для оказания помощи пациентам с CОVID-19 или с подозрением на него”, – говорится в сообщении.